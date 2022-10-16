中華隊16日靠著第4棒曾頌恩單場雙安貢獻2打點，加上林振瑋、莊昕諺、莊陳仲敖3名投手聯手壓制，以3比1擊敗日本隊，在U23世界盃棒球賽拿下預賽3連勝，晉級超級循環賽機會濃。
曾頌恩前2場出賽4打數無安打，今天教練團依舊信任他的棒子，將他排在第4棒，他也告訴自己「不要再給球隊添麻煩，壘上有人要爭氣一點」，而他不負所托，首打席就敲出安打打回第2分，6局上再敲安打助隊添得保險分。
賽後曾頌恩坦言，對自己此役表現有些意外，「因為前兩場比賽自己發揮的不是很好，不是很秤值得中心打者，今天敲安後對自己信心增加不少，希望接下來比賽還能有更好發揮。」
曾頌恩今晚敲出這2支安打後都讓他情緒十分激動，下半局上場守備時眼淚不自覺落下，他有些不好意思的說：「因為淚水讓大家眼睛對不太到焦，要趕快把情緒收回來，不然看不太到球。」
而此役另一大功臣是楊竣翔的球棒，曾頌恩說：「重的棒子對球速快的投手比較跟不到，他的球棒比較輕，所以就跟他借，拐氣一下結果還不錯。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。