中華隊16日靠著第4棒曾頌恩單場雙安貢獻2打點，加上林振瑋、莊昕諺、莊陳仲敖3名投手聯手壓制，以3比1擊敗日本隊，在U23世界盃棒球賽拿下預賽3連勝，晉級超級循環賽機會濃。

曾頌恩前2場出賽4打數無安打，今天教練團依舊信任他的棒子，將他排在第4棒，他也告訴自己「不要再給球隊添麻煩，壘上有人要爭氣一點」，而他不負所托，首打席就敲出安打打回第2分，6局上再敲安打助隊添得保險分。

賽後曾頌恩坦言，對自己此役表現有些意外，「因為前兩場比賽自己發揮的不是很好，不是很秤值得中心打者，今天敲安後對自己信心增加不少，希望接下來比賽還能有更好發揮。」

曾頌恩今晚敲出這2支安打後都讓他情緒十分激動，下半局上場守備時眼淚不自覺落下，他有些不好意思的說：「因為淚水讓大家眼睛對不太到焦，要趕快把情緒收回來，不然看不太到球。」

而此役另一大功臣是楊竣翔的球棒，曾頌恩說：「重的棒子對球速快的投手比較跟不到，他的球棒比較輕，所以就跟他借，拐氣一下結果還不錯。」