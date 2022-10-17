單季111勝的洛杉磯道奇在分區系列賽被教士淘汰，有人歸咎是新賽制問題，也有球迷怪罪道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）。羅伯茲2016年掌兵至今拿下6座國西冠軍，只有1次世界大賽冠軍，其實有些不符球迷對豪門道奇的期待。

羅伯茲說：「這是非常令人失望的結果，有些球迷認為整個球季都白費了，我們全隊的人絕不會這樣想，但每個人都有資格抱持自己的看法。」

教士首戰派出的先發投手是輪值裡較弱的克萊文傑（Mike Clevinger），道奇以王牌投手烏瑞亞斯（Julio Urías）搶下首勝。第2戰教士回到正常輪值，達比修有戰平柯蕭（Clayton Kershaw），教士攻破道奇牛棚取勝。第3戰道奇冒險使用季末受過傷的岡索林（Tony Gonsolin），結果他1.2局早退，造成牛棚龐大負擔，輸給教士史奈爾（Blake Snell）。

季後賽首輪教士打了3場外卡戰，進入分區賽的時候無法派出強投，免打首輪的道奇仍派烏瑞亞斯應戰，教士輸球的同時以「下駟對上駟」消耗掉對手王牌。第2戰之後教士回歸正常輪值就連贏3場晉級了。

《洛杉磯時報》分析賽制或許是問題之一，主要還是出在調度，道奇是最早封王的球隊，季末還有充裕時間調整球員狀態和陣容，羅伯茲做得還不夠。當然打線熄火不能全怪罪羅伯茲，加上他的合約持續到2025年，洛杉磯媒體推測他明年的帥位還是很穩。