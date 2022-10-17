許多人都曾透過網路遊戲交朋友，不過有時得要小心假交友真詐財。一名網友表示，自己在線上遊戲「爆爆王」上交了一位網婆，送給對方1萬元點數，沒想到網婆卻說要半年後才給聯絡方式，讓他氣喊自己像個傻瓜。不過許多人看到後紛紛笑說，哪天網婆就會連絡他，說自己準備去當兵了。

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，自己曾2度買5千元點數送給網婆，想測試對方會不會拒絕禮物，沒想到網婆欣然收下還一直跟他揩油，卻說要等半年後才願意提供除了遊戲以外的聯絡方式，還要他像個傻瓜一樣每月提供1萬點數。

網友和朋友聊天後才察覺自己被騙。（翻攝自爆料公社公開版臉書）

原PO直呼自己根本被當凱子，決定相信朋友的建議不再給點數，「你若是真的愛我你就會體諒我賺錢辛苦，而不是要我每個月都要買點數給你花用了」。最後原PO也提供網婆的姓名、學校，「有沒有人認識這位玩家？」

仔細觀看原PO與朋友的對話，可以看到他和網婆除了遊戲以外沒有任何聯絡方式，還說想透過大學求證網婆的資訊真實性，朋友則是明確指出，「虛擬的，看看就好」、「5千你都能去爽好幾次了」。

對此，許多人紛紛回應，「慘到有點不忍酸」、「沒出過社會哦？對面的摳腳大叔爽賺5千」、「她可能去當兵了吧，我以前也跟網公說我要去當兵了啊，她沒跟你說嗎？」、「老公人家要去當兵了喔～記得想我」。