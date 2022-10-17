70歲前立委黃義交17日晚間墜樓身亡，震驚外界。過去和黃義交有一段情的社交名媛何麗玲，一舉一動備受關注，她17日晚間出席白冰冰的晚宴，與知名經紀人陳孝志留下合影，60歲外型依舊亮眼。

白冰冰17日晚間在福容飯店舉辦白曉燕25周年餐會，何麗玲也是嘉賓之一，陳孝志在臉書分享與何麗玲的合照，寫道：「好久不見何麗玲姐姐。」

何麗玲曾和黃義交、周玉蔻陷入三角戀事件，「寶寶事件」與「躲衣櫃」對質風波，一度震撼政壇。這段三角戀被揭穿後，黃義交公開與何麗玲的情侶關係，周玉蔻則是黯然退出。

何麗玲擁有美貌和商業頭腦，當年任職春天酒店董事長時，一度成為媒體新寵兒。她擅長投資，股票、買賣法拍屋和投資減肥診所等，號稱月入千萬，不過美麗多金的她，感情生活並不如意，曾離婚兩次，跟黃義交轟轟烈烈的愛情也沒能走到最後。

淡出名媛圈後，何麗玲轉投資醫美事業，依舊住在帝寶過著奢華生活，現年60歲的她，無論外型或氣質都跟當年一樣令人驚艷。

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