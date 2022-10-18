當時鄭男酒測前還將手中薄荷糖吞下，企圖掩蓋酒味，進而降低酒精濃度。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄50歲鄭姓男子日前中午騎車外出買飯，騎車搖晃不穩見到警方巡邏時還眼神怪異催油門想逃離，遭警察覺有異攔停，果然聞到鄭男有濃濃酒味，實施酒測前，鄭男還偷吞下薄荷糖想掩蓋酒味，企圖降低酒精濃度，但最終還是徒然，酒測值為0.5，依公共危險罪移送法辦。

三民第一分局三民派出所員警16日上午11時許，巡邏行經台安街與中華橫路時，發現眼前鄭男騎車左右搖晃且見警神色緊張，右手還不時猛催油門企圖快速騎走，員警見狀立即上前盤查，發現鄭男身上散發出濃濃酒味，並準備實施酒測。

「那個先不要吃啦！｣，此時員警見鄭男手中握有薄荷糖，並提醒他酒測前不要吃，但鄭男還是趁給員警證件時，偷偷地隨手將糖放進嘴裡，希望能用糖來掩蓋酒味，進而降低酒精濃度，但還是被員警發現，並跟他說薄荷糖根本蓋不住酒味，請他吐掉，鄭男聽聞也只好吐掉並乖乖配合酒測。

經酒測，鄭男酒測值為0.5，鄭男向員警坦承，因早上8時到附近工地上班，為了提神便喝了啤酒，到中午時以為酒退了，便騎車外出買飯，未料經酒測後，身體誠實反映酒精尚未退完全。因鄭男酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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