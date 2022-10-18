高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會結為安全伙伴，至今3年期間，今日又「續約」簽訂合作，勞檢處表示，這幾年雙方已合辦28場宣導會，實施事業單位專案輔導及臨廠診斷共156場次，在合力互助下，結盟期間皆未發生重大職業災害，希望未來持續精進職業安全衛生管理能力並落實安全防護，延續工安良好績效。

大發工業區是目前國內已開發規模最大之工業區之一，過去即扮演著國內經濟的重要幫手，並為高雄市提供廣大就業機會，未來更是擔綱維持經濟穩定的重要角色。從2019年與勞工局簽訂安全伙伴至今3年期間，共已合辦28場宣導會，實施事業單位專案輔導及臨廠診斷共156場次，在雙方合力互助下，結盟期間皆未發生重大職業災害。

高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會，18日在工業區服務中心，由勞檢處長郭清吉及劉正光理事長代表雙方續簽安全伙伴合作，勞工局皮忠謀主祕、服務中心黃宇斌主任、工業區聯合汙水處理廠黃成龍主任，及21位事業單位代表並到場見證，期盼延續安全伙伴關係，加緊公、私合作，強化工業區整體安全文化，有效協助各會員廠商落實職業安全衛生管理，繼續為降低職業災害共同努力。

大發工業區廠協會劉正光理事長表示，上次結盟後讓廠商能優先獲得最新的勞動法令宣導、輔導，及現場工安診斷的服務，避免因不熟悉政府新修訂法令內容而遭裁處的情形，並對270家的會員廠商落實職業安全衛生帶來實質的幫助，因此都表達延續安全伙伴合作的意願，未來廠協會也將以合作、互助為原則，與勞檢處共同透過宣導、觀摩、輔導的機制來強化工安，也期盼各廠商發揮「自護、互護、監護」團體伙伴加成效應，積極為降災，朝職場零職災的目標努力。

「工安結盟帶來的降災減損成效，讓企業得到實質的助益！」勞工局周登春局長表示，樂見各企業或團體能夠主動與勞檢處合作，積極展現保障工作者安全及健康的決心，勞檢處目前合作中的安全伙伴共有10家單位(團體)，希望能有更多的企業、團體共同響應，串聯工安點、線、面，齊心建構安心、健全、友善之職場環境。