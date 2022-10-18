不少人搭乘大眾運輸工具，看見有需要的人會起身讓座。婦產科醫師蘇怡寧表示，有網友私訊詢問要怎麼分肥肚和孕肚，因為搭捷運通勤的時候，老是看到一堆「大肚子」在眼前晃，他有心要讓座，但又怕對方只是胖，起身讓座恐得罪人。貼文引起上萬人討論，其中有內行網友透露，最大的差異就在於「肥肉會晃！」

蘇怡寧昨在臉書發文分享，一名網友搭捷運通勤多年，在車上常會看到「大肚子」在眼前晃來晃去，讓他很糾結是否該讓座，因為他不確定對方的大肚子是因為懷孕，還是因為肥胖，因此想詢問醫師的意見，究竟懷孕的大肚子和肥肉的肚子要怎麼分辨？

從對話截圖中可見，蘇怡寧簡短地回了1句話「我只會用驗孕和超音波判斷，抱歉！」但他也忍不住大呼，這個問題對於一個善良的公民來說，真的是很困擾，到底該怎麼辦呢？

貼文吸引1萬多人朝聖狂讚，不少網友留言，「我曾經被讓位過，雖然只是單純太胖，但我還是不辜負好心人的心意坐下去了」、「這個我還真的有認真研究過，我也曾經對於是否要讓座感到疑惑，但後來我發現肥肉會晃」、「需要妳讓座的人就會一直盯著你，不需要的人，眼神就會飄走」。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也在下方留言「首先，你先抬頭看看他是男的還是女的？」再度掀起討論，上千人笑歪直呼，最怕的就是，抬頭看了還分不清楚是男是女。