現今各類型詐騙手法層出不窮，讓所有人防不勝防，沒想到連知名主持人吳淡如都遭到鎖定，近來有詐騙集團盜用她和陳重銘理財課程的名義，以教導投資之名，行詐騙之實，沒想到友人潛入詐騙群組後，發現對方竟在群組裡教「反詐騙」，讓她得知後相當傻眼。

吳淡如經常在臉書上分享理財心得，不過近來她和陳重銘的名義遭詐騙集團濫用，看似教導投資之名，卻是行詐騙之實，近來在臉書曬出多張對話截圖，她表示有朋友潛入該詐騙集團中，沒想到竟發現對方在教「反詐騙」，讓她傻眼表示：「這是不是做什麼的喊抓什麼的？」更指出：「存股怎麼會教明牌呢」。

而在最後一張截圖中，有網友詢問「吳淡如和施昇輝會來嗎?我看臉書是他們開的課程」，只見詐騙集團回覆：「暫時由周老師開設課程喔，不用著急」，讓吳淡如無奈表示：「看起來很多人都一起被詐騙集團用了」，接著提醒所有人要假裝別人名字和照片去搞一個Line是容易。這一個群組就有167個人，不過大概有一半以上都是樁腳，因此再三呼籲：「請千萬不要相信」。

吳淡如表示雖然很多人覺得遇到這種事報警就好，但大家都知道其實沒有用，因此再三重申：「詐騙集團帳戶都設海外。你被騙了申訴無門。如果有人傳連結給你說要退款什麼的，不要相信。我們任何的退款都不會請客戶操作任何連結！他要的就是你的密碼⋯會把帳戶的錢都搬光！請大家不要上當」，希望不要再有下一個受害者出現。