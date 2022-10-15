29歲「登山女神」曾格爾今年10月用13小時速攀世界第八高峰Manaslu（馬納斯盧峰），打破女性無氧登山記錄，隨後便爆出為了170萬登山贊助，與已婚人夫發生關係，創下的輝煌成績也被質疑，負面新聞頻傳導致形象跌落谷底，對此，網紅陳沂也發文狂酸：「後來發現她長那樣，一百多萬真的太貴了吧」。

「登山女神」曾格爾近來負面新聞連環爆，愛針對時事議題做出獨特見解的網紅陳沂，也忍不住發文嘲諷，她表示曾格爾不知道哪冒出來，只知道第一次知道這個人時，就是被爆出「疑似當人家小三，用肉體換取富商贊助她一百多萬爬山」，接著指出登山界的人都宣稱她的登山紀錄很謎，不是快到媲美空拍機的速度，就是氣候極差時，她卻能宣稱一個人成功登頂，但事後拒絕交出GPS證明，若有人去粉絲團追問就立刻被封鎖。

陳沂表示原本以為曾格爾長得很正，富商才願意拿錢贊助，沒想到發現她的樣貌後，忍不住狂酸：「後來發現她長那樣，一百多萬真的太貴了吧」，不禁質疑花錢贊助的人，是否都抱持著「征服她等於也征服了百岳」的心態，不然贊助怎會那麼好拿，接著感概：「只要說自己有夢想，就會有人拿錢出來給妳圓夢，隨隨便便幾百萬，真的很扯」。

對此，網友紛紛留言：「不懂募資成就自己夢想是哪招，為何不去賺錢或正當商業贊助去談」、「爲什麼有人願意花錢讓別人去玩？我太窮了，不懂這種心態」、「我不相信她可以攀登那麼多座，甚至可能連一座都沒有」、「長時間在高海拔的地區，皮膚應該會乾到毫無水分，看照片一點也不像是那種狀況」。