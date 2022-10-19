郭春美（左）、孫凱琳母女在《我愛冰冰Show》中演唱〈身騎白馬〉。（中視提供）

郭春美、孫凱琳將擔任第33屆傳藝金曲獎主持人。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》周六（22日）晚8點播出特別企劃「戲說金曲綜藝秀」，邀請郭春美、孫凱琳歌仔戲母女檔，2人是去年第32屆傳藝金曲獎得主，今年則擔任第33屆傳藝金曲獎主持人，為宣傳即將於29日舉辦的傳藝金曲獎頒獎典禮，難得接下綜藝節目通告，讓歌仔戲迷非常期待。

郭春美、孫凱琳在歌仔戲界有著出色劇藝，來到《我愛冰冰Show》也挑戰流行歌，眾人甚至還拱著要看跳舞。郭春美、孫凱琳上節目誠意十足，母女倆接連演唱〈身騎白馬〉，中氣十足的歌聲極具感染力，讓白冰冰聽到起雞皮疙瘩，大聲喊讚。

另外，孫凱琳也以磁性嗓音，演唱蘇宥蓉的〈山伯英台〉開場，魅力爆棚，白冰冰覺得孫凱琳的聲音跟媽媽郭春美很像，加上動作整個人架式十足，而陽帆也誇她的聲音共鳴非常震撼人心。郭春美、孫凱琳為了節目更攜手演出「傳藝百萬歌中劇」，不光秀歌喉，還大展歌仔戲身段。

而節目進行「古早台味金曲」時，因時常上節目的來賓陳孟賢確診，就由楊繡惠代打演唱〈廣東花〉一曲。白冰冰透露，楊繡惠因為要唱這首歌緊張了一整個早上，甚至還到後台喝了一杯酒壯膽，唱完之後讓擔任評審的郭春美非常佩服送上紅包，「楊繡惠勇氣可嘉，這包是勇氣獎。」這番鼓勵讓楊繡惠感動到上前擁抱郭春美。