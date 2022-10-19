獨立製表在台灣的市場潛力驚人，深耕台灣市場長達20年的葳鑠（Swiss Prestige）最近增開第二家店，邀請準媽咪吳姍儒出席開幕剪綵，吳姍儒不僅小腹平坦，還踩著15公分的高跟鞋與會，完全看不出來已經懷孕5個月。

吳姍儒笑說懷孕並沒有任何不適，只是胃口大了點，近日有些微的多愁善感，台北下豪雨時擔心世界末日，看著窗外的大雨落淚，幸好有老公安慰陪伴，一聽到要喝珍珠奶茶，心情就好了。

準媽咪吳姍儒出席葳鑠二店開幕，小腹平坦、腳踩15公分高跟鞋，完全看不出來懷孕5個月。（Swiss Prestige提供）

當她宣布喜訊時，老公Kai和老爸吳宗憲的反應不太一樣，老公就是開心傻笑，連笑了7公鐘，老爸吳宗憲則是綜藝魂上身，誇張地嘶吼尖叫，還宣布送獎金「生女兒兩百萬，生兒子一百萬」。

葳鑠在台推展獨立製表市場已有20年歷史，全新落成的葳鑠時計光廊（Maison Swiss Prestige）位於大安區，展售多達11家獨立製表品牌，包括GREUBEL FORSEY、HYT、LOUIS MOINET、PURNELL、RESSENCE、URWERK等。

獨立製表PURNELL的ESCAPE II – TITANIUM ICY BLUE 三軸球體陀飛輪腕表，1600萬元。（Swiss Prestige提供）

除了葳鑠，代理商瑞博品也不遑多讓，日前獨立製表Krayon在全球同步發表「Anywhere Metiers d’Art Azur」手繪琺瑯表，要價近500萬元，當天就有台灣VIP搶訂。

瑞博品代理獨立製表Krayon「Anywhere Metiers d’Art Azur」手繪琺瑯表，要價近500萬元，在台售出。（瑞博品提供）