前立委黃義交17日晚間在內湖住處墜樓身亡，享壽69歲，震撼外界。曾與他有交情的藝人白冰冰，今（19日）感傷地PO上面有黃義交簽名的早年CD，並透露對方愛美、愛面子，應無法忍受常被重提的陳年往事。

白冰冰19日在臉書貼出粉絲提供的簽名CD照，表示這是當年發行專輯《醉情歌》時，她和黃義交在發表會上為粉絲留下的簽名，「啊～這都已經是21年前的事情了，那時候的他，意氣風發、英俊瀟灑，很講究穿著與外型，最常做的事情就是照鏡子、挑挑眉，轉過身來看到我們在取笑他，就自己解嘲＂說我愛美喔！”呵呵一笑，揚長而去～～」

如今黃義交驟逝，白冰冰傷心到整天嘆息，身旁朋友提到黃義交，也是不捨到淚流，用各自的方法為他祝禱。白冰冰感嘆：「他一向愛美、愛面子，長久以來，屢屢被提起的陳年往事，應該是讓他很不堪吧！」她也向粉絲道謝，承諾會好好珍惜這張照片。

黃義交17日晚間墜樓不治時，白冰冰當時正在福容飯店舉辦晚宴，得知老友過世，她18日半夜沉痛發文，困惑黃義交為何沒勇氣繼續走下去。白冰冰轉述黃義交親人的說法，「他今天特地傳簡訊，請親友多多照顧、多連繫他的女兒。」直到憾事發生後，該名親人才意會「這是一種交代」而感到自責。

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