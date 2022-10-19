男人脫下褲子後傳出陣陣惡臭，不僅自己不舒服，更會讓床伴喪失性致。泌尿科醫師顧芳瑜表示，下體散發臭味，大多是因為細菌孳生，他分析6種常見的臭味成因，若小便後沒擦乾淨，悶久了恐怕會產生可怕的發酵味。

泌尿科醫師顧芳瑜在臉書粉專「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文指出，門診時曾碰到患者噴香水掩蓋下體臭味，導致皮膚過敏；或是因為過度清潔，使得「小兄弟」受傷又破皮；還有人以為自己得了性病，隨便買藥就往下體擦，最後卻弄巧成拙。而下體會飄出異味，多半是因細菌孳生，不同的原因也會產生不同的氣味。

顧芳瑜表示，男性無論是DIY或發生性行為，完事後若不清潔倒頭就睡，細菌會將殘留的精液轉化為恐怖的氣味，建議除了用衛生紙擦拭外，還是勤勞地清洗後再休息。

而由於皮膚交摺處的汗腺發達，細菌會將汗腺分泌的蛋白質轉換成別種物質，造成異味，可嘗試使用止汗劑或體香膏改善，或是選擇進行手術，連同其他汗腺一併處理。

顧芳瑜提醒，下體散發臭味也可能是「不換內褲」所致，最好3至6個月就要換新內褲；而某些人會有「廁所味、小便斗味」，多半是因為小便後尿液沒抖乾淨，再加上褲子悶熱，嚴重時就會發酵傳出陣陣惡臭。

此外，下體發炎、感染，甚至罹患性病，都有機率「流膿流湯」，臭味也因此而生，這時勢必要盡速就醫，讓醫師協助改善。最後，顧芳瑜說，很多人一生中都不曾褪下包皮，「可想而知殘留了多少精彩汙垢」，若翻開來加強清潔仍沒有改善異味，建議要割包皮，才能讓「小兄弟」常保潔淨。