中國大陸今年6月10日以藥物殘留為由全面暫停台灣石斑魚輸入，行政院因此以經費補助的方式，核發新台幣6億元，讓國中小學子9到12月每月吃一次石斑魚，但至今仍未有學校吃到。農委會主委陳吉仲今(20)日承諾，10月底一定吃得到。

針對6億的加碼吃石斑經費，行政院指出，將石斑魚納入營養午餐是漁民與學生的雙贏，6億元經費將由主計總處籌措，換言之不會動用到教育部經費。

農委會主委陳吉仲今日出席立法院經濟委員會報告並備質詢，多位立委質詢問到班班吃石斑一再延宕，應盡快上路。

民進黨立委邱志偉表示，「班班吃石斑」是行政院的政策，目的是為了去化調節石斑魚，這個政策應該要趕快上路了，現在已經10月底了，結果卻沒有任何一班有吃到石斑。

邱志偉強調，「班班吃石斑」應成為常態性政策，要與教育部研擬，並每年編列相關預算；民進黨立委賴瑞隆也說，這個政策必須是持續性的，進入校園也是增加國人吃到優良國產漁產品的機會。

陳吉仲表示，目前採購案都已經標出去，漁業署也都有進行嚴格檢測，100％保障食安安全，班班吃石斑很快就能看到，10月底一定陸續在各縣市學校出現。