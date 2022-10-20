中央流行疫情指揮中心公布，今天本土新冠肺炎新增3萬9763例、境外移入45例，本土疫情再度跌破4萬例，疫情降溫中，比上周四同期5萬3356例相較，少了1萬3593例，降幅達25.5%，但死亡新增92例，創下八月中旬BA.5疫情以來最高紀錄。
今天死亡數創下八月中旬以情以來新高，比上周四同期，7月22日的80死還要高。不過指揮中心仍宣布酌減專責病房床數。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前全國專責病床空床率降到五成以下，達46.3%，因此同意專責病房會酌減，北區五百床以上醫院從原本要求10%~15%可以酌減8~12%，桃竹苗可以酌減8%~10％，因應目前疫情北部已經趨緩，以滿足其他醫療需求。
本土疫情確診數逐日下降，專家推估十一月初，國內有機會降到兩萬例以下。對此，指揮官王必勝表示，11月初沒有把握會降到兩萬例以下，速度還是要看民眾是否遵守防疫規定，依照模型推估，十一月有機會。
對於今天死亡率創下新高，王必勝表示，死亡個案起伏很大與通報時間有關，建議以一周一周來看，本周死亡個案上升，會持續注意，死亡個數是落後指標，應是反應前一波的高原期。
確診個案致死率0.16%，比前一波結算0.17~0.18%有下降情況，但也不能排除之後落後指標有所波動，不過初步來看，BA.5比起先前的BA.1、BA.2的致死率下降，且60歲以上年齡層的致死率都有下降。
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