民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，他當天應朋友之邀出席餐會，打完招呼就離開，報導捕風捉影、看圖說故事。（蔡適應競選總部提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑20日引述媒體報導，指對手民進黨基隆市長候選人蔡適應除先前出席天道盟領袖吳桐潭壽宴外，又出席吳桐潭的餐會，且會中像是為其造勢，要求蔡出來面對並回應。對此，蔡適應陣營回應，當天僅應友人邀出席，打完招呼便離開。

謝國樑競總指出，距離上次蔡適應被揭露與黑道關係密切的事件已經將近一個月，沒想到這段期間不僅陸續傳出蔡適應疑似施壓國防部賤賣國土圖利黑道、還有服務處的所在地更是黑道助理所提供之外，20日又遭爆料，今年7月23日，出席吳桐潭在台北市萬豪酒店頂級VIP包廂為其舉辦的競選餐會，並認為由此可見蔡適應與黑道之間的特殊關係。

謝國樑競總表示，從媒體報導的內容可以看得出來，蔡適應與黑道之間的關係真的非常緊密，這其中到底有什麼不可告人的事情呢？身為一個市長候選人，蔡適應有必要向市民朋友交代清楚他與黑道之間盤根錯節的關係。

相關報導中指出，蔡適應出席該場餐會，還與聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有、資深媒體人璩美鳳合影，宣昶有還在臉書發文分享。且爆料者還宣稱整場餐會像是為蔡適應的選舉造勢。

蔡適應競選總部發言人沈詠佩指出，當天的餐會僅是朋友的邀約，委員在去之前根本不知道現場還有誰。沈詠佩進一步說明，民意代表本就有很多餐會邀請，當天參與的人數也很多，委員僅受邀參加，打完招呼就離開，並不像報導中所言是為誰辦的造勢場合，更不用說有什麼募款的活動，都是捕風捉影！

沈詠佩請謝國樑收回不實的指控！也請謝先生不要再以這些抹黑的方式來掩飾自己的不足與亂七八糟的金流問題，從複雜的金星案疑似收受不法所得，到日前又自爆寶島金融公司的弊端，這些只顯示，原來他在基隆消失的十年都在搞錢。