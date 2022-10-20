不少台灣人總愛在冷冷的冬天煮火鍋，放入蝦子、龍蝦熬湯更是人生一大享受。營養師高敏敏就發文提醒，愛吃蝦頭恐怕會將重金屬也吞下肚，不僅如此，還有2個部位也該盡量避免食用，否則在享用美食的同時，蝦子的排泄物也會一起入口。

營養師高敏敏日前在FB粉專「高敏敏 營養師 」發文表示，吃火鍋的季節來臨，龍蝦、明蝦、草蝦無論任何一種丟到湯裡熬煮，都是一大享受，但不少人吃蝦時常會問，「蝦頭到底不能吃？」高敏敏指出，雖然蝦子營養豐富，但「蝦頭、蝦腮、蝦腸」少吃會更健康。

高敏敏說，蝦頭其實富含大量的維生素A，是人類的必需營養素之一，不過若蝦子被飼養在重金屬含量高的環境中，重金屬大多會集中在頭部；而蝦鰓是蝦子用來過濾食物髒汙的地方，位於蝦子頭部靠近口器，食用時記得要先去除；最後是俗稱「蝦線」的蝦腸，通常會殘留蝦子的排泄物，建議剃除乾淨才能放心享受美食。

事實上，蝦類屬於甲殼類的一員，是低脂高蛋白的食材，每100公克的龍蝦，約等同3份豆魚蛋肉類，脂肪含量僅有0.1克，讓高敏敏直呼「真的超低！」

除此之外，蝦類也屬於低膽固醇，但高敏敏也提醒，膽固醇7至8成由人體自行製造，食物影響占2至3成，而影響血膽固醇最主要的其實是飽和脂肪，因此血膽固醇過高者，食用低脂肪的海鮮是不錯的選擇，不過要注意的是，雖然龍蝦、蝦子好處多多，但甲殼類過敏者應避免食用相關食材。