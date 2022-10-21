李玉璽近日正如火如荼進行彩排。（老鷹音樂提供）

李玉璽新專輯《厭倦》推出後廣受好評，緊接著將於28日舉辦暌違4年專場演唱會「荒蕪煙硝」，也是他首度前進LIVE HOUSE的演出，希望以音樂人身分展現2字頭尾巴的熟男未滿，預告將有不一樣的音樂表現。此外，日前曝光的新歌〈我在荒蕪煙硝的地方〉MV今（21日）釋出彩蛋，完整分享正式版MV中李玉璽僅有局部曝光的畫面。

面對專場演唱會倒數，李玉璽近日正如火如荼進行彩排，回頭詮釋自己初出道的創作，他最大的感觸是「原來我真的已經不是青春少年了」，以前的歌曲在對夢想與未來的建構很直接、很絕對，經過這些年的歷練，如今回頭看自己的歌詞，他笑稱自己當時真的太中二，但也因為這次專場才有機會用熟男未滿的心情重新詮釋。

此外，他在〈我在荒蕪煙硝的地方〉MV中化身說書人出現在其中一幕，成為意外驚喜，彩蛋版MV今晚在李玉璽官方YOUTUBE頻道播出，而「荒蕪煙硝台北專場演出」門票也已在遠大售票系統熱賣。