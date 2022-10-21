基隆市長林右昌（圖右）與扮演兩津勘吉的網紅互動，妙趣橫生。（張志康攝）

基隆市觀銷處也與正濱漁港週邊店家合作，將於22、23日兩天，在現場舉行潮嚮山海市集。（張志康攝）

基隆市正濱遊客中心充滿《烏龍派出所》的元素，吸引動漫迷。（張志康攝）

基隆市正濱遊客中心充滿《烏龍派出所》的元素，吸引動漫迷。（張志康攝）

日本知名漫畫《烏龍派出所》21日起正式在基隆市正濱遊客中心登場，這不僅是今年基隆最盛大的動漫展，同時也在基隆市觀銷處的推動下，結合正濱漁港週邊的店家，在22、23日兩天，也有「潮嚮山海市集」。基隆市長林右昌表示，希望烏龍派出所的動漫迷，能夠在觀展同時，看到基隆的蛻變與新生。

基隆市觀銷處長曾姿雯表示，《烏龍派出所》這套漫畫，在日本連載40年，廣受日本及台灣各地動漫迷的喜愛。首次到海外出差，便來到了基隆市，繼七堵鐵道園區展出後，移師到正濱遊客中心，希望透過動漫迷的參與，也能讓更多民眾看到基隆的美好。在發表會上，林右昌也與扮演《烏龍派出所》主角的網紅互動，並且由網紅帶逛展場內容。

曾姿雯指出，正濱遊客中心原本是舊正濱派出所，正好與《烏龍派出所》產生巧秒的跨國結合。因此，觀銷處也與在地的店家一起合作，讓動漫迷在觀展之際，也能享受海港美食、咖啡甜點，暢遊和平島、阿根納造船廠遺址、大沙灣等歷史古蹟。

這次的展覽內容包括了經典打卡區、趣味互動區、影音閱讀區以及全新周邊紀念品，更陸續推出集章迷最愛的正濱限定解謎護照2000份，以及集章地圖10000份。曾姿雯說，民眾只要依照集章護照或集章地圖於指定景點拍照，再到周邊指定店家完成六大紀念章任務，就可到正濱遊客中心兌換《烏龍派出所》聖誕限定明信片一套和抽獎卡一張。另外還可以參加粉絲獨享的限定抽獎，有機會獲得《烏龍派出所》限定T恤一件。