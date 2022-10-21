彰化一名李姓男子與女前同事A相約賓館教按摩，李男途中要求A脫下胸罩，A女照做後竟被李男吸奶頭，嚇得A女報警處理。彰化地院審理時，李男稱誤判A女也對他有意思，但不被採信，依犯性騷擾罪，遭判4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決書指出，李姓男子與A女為前同事，李男偶爾會替A女按摩肩頸，後來A女有意學習按摩手法，兩人於去年10月間相約賓館教學按摩，A女雖覺得地點不妥，因李男再三保證僅是純粹按摩舒壓、不會踰矩，A女才答應並赴約。

當時A女先行趴臥在床上讓李男按摩，待按到正面時，李男要求A女脫去胸罩，A女覺得不妥則僅鬆開胸罩扣環，豈料，李男竟趁著A女無防備之際，又手伸進A女衣服內搓揉胸部，還掀開衣服吸著A女乳頭，事後A女不堪受辱報警處置。

李男辯稱，他與A女去賓館互相按摩，當天是A女自行脫下胸罩，他替對方按摩胸部時也沒被阻止，才以為A女也有意，便低頭用嘴唇觸碰A女的胸部，然後A女就跳起身了，稱在他那年代若遇上這情況，男生會覺得女生也有意思，他才誤判等。

彰化地院法官勘驗雙方說法，認為一般按摩中，並沒有任何需要以按摩者嘴巴觸碰被按摩者乳頭的舉動，且A女被要求褪去胸罩時已明確拒絕，顯見A女並無意念想脫掉胸罩，遑論讓李男親吻乳頭，故不採信李男說詞，其行為屬於性騷擾無誤，考量李男並未能尊重他人身體自主權，犯後迄今未與被害人和解等，依犯性騷擾罪，處4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。