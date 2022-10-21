梅根19日榮登私心最愛的美國雜誌《綜藝》(Variety)版面，連換多件價值不菲的訂製服飾，其中一套更出自「台灣之光」吳季剛之手。此外，她接受堪稱新爆炸式專訪時暗示，女王離開後，她與王室間關係複雜。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《綜藝》(Variety)報導，梅根自2018年與薩塞克斯公爵哈利王子結婚後，多年來就曾接受大大小小的「炸彈式」訪問，包括外界對她的誤會，過程也不負眾望給出勁爆好料。近日梅根以一襲價值4,657英鎊(折合台幣約16.8萬)的粉紅連衣裙為《綜藝》雜誌宣傳照，看上去整個人散發青春洋溢的氣息，表情難掩興奮。

據悉這件禮服是來自台裔設計師吳季剛的作品，本人也在推特PO出2張梅根的照片，不管是站著回眸、還是俏皮的赤腳趴在地上，讓網友見到難得小女人的一面，紛紛直呼「拜託永遠這樣」；其他像是紐約知名設計師品牌Carolina Herrera，展現健美手臂線條，以及綠色緞面Galvin禮服。

標題名為「梅根鬆懈了」的文章中闡述，梅根在與丈夫回到英國的旅程中接獲女王駕崩的消息，因而中斷原訂行程。她暗示女王離世後對哈利來說不容易，稱「這是一段複雜的時期，但我的老公是樂觀的人，向來如此。」儘管脫離王室的決定破壞成員間的感情，但談到與已故祖母的情誼卻感到「自豪」，兩人處的不錯，她都稱女王為「一家之母」。