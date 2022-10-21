第57屆金鐘獎頒獎典禮今(21)日晚於國父紀念館盛大舉行，由曾國城搭檔唐綺陽為大家主持典禮，陸續揭曉得獎名單，其中，由《寶島神很大》奪下「生活風格節目獎」，而《寶島神很大》的主持人柯大堡（柯凱耀）則是摘下「生活風格節目主持人獎」的桂冠。

生活風格類獎項由李霈瑜以及Ado阿洛頒發。他們表示，生活風格的節目，需要上山下海，面對颳風下雨，背後付出的辛酸血淚讓人非常敬佩。此外，阿洛還表示在她心中只要入圍就是有得獎，讓李霈瑜笑說其他沒得獎的人該透過哪種方式找你。

柯大堡打敗曾寶儀奪得獎項，他在頒獎台上，用台語感謝天上種神仙，並且表示因為時間關係，其他的內容可以上他的IG觀看，此外，他還高舉獎盃，和台下觀眾一同大喊「台灣真好」。短暫又瀟灑的發言，讓現場觀眾不由得為他歡呼。

此外，柯大堡事後受訪，被問到他在七彩湖時一度想放棄，而讓他堅持的原因為何。柯大堡表示「幾年前他走的是金曲獎的紅毯，沒想到現在卻來到金鐘獎。如果遇到一個山爬不上去，只要換條路就好。」另外，他指出「當時自己和團隊處於低潮期，而且自己女兒還腸胃炎發燒，我卻無法和她聯絡。」最後，他坦言「我們都是用生命和熱情在完成，每個人都是有關卡要度過的平凡人，但只要有信仰就可以度過。這種微小的力量，可以串起台灣最美的風景，而我們也會繼續用這些細微的能量在節目中呈現給大家看。」