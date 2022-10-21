以無黨籍身分參選桃園市長的前立院總召鄭寶清，今（21）日在臉書指出，桃園選戰結果必然會牽動2024總統⼤選，但鄭運鵬卻⽋缺必贏、要贏的⾾志與戰⾾⼒，甚⾄刻意忽視並漠視桃園選戰結果⼀定會直接牽動2024總統⼤選的選情及結果，說穿了就是「扶不起的阿⽃」之流！如何能戰呢？

鄭寶清表示，桃園市⻑的選舉結果就是總統⼤選的最重要政治指標，尤其是在陳時中的台北市⻑選戰已因為犯⼤錯太多⽽⾯臨即將淘汰出局的窘境，新⽵市的沈慧虹與基隆、宜蘭縣市⻑選情⼜已節節敗退的情況下，⺠進黨在北台灣的地⽅⼤選越來越有可能全盤皆墨，只剩下桃園才是最重中之重的選區。

鄭寶清質疑，鄭運鵬⽋缺必贏、要贏的⾾志與戰⾾⼒，甚⾄刻意忽視並漠視桃園選戰結果⼀定會直接牽動2024總統⼤選的選情及結果，這種既無政治擔當能⼒的不適格候選⼈，⼜只會公然虛偽說謊的矯情表演，說穿了就是扶不起的阿⽃之流！如何能戰呢？

鄭寶清也披露，抄襲論⽂的林智堅為什麼必須在登記參選前加以撤換下來，因為⺠進黨相當清楚不加以撤換下來則全國各縣市選情勢必會遭受嚴重衝擊，甚⾄直接牽動2024的總統與⽴委⼤選結果，⽽⾸當其衝的就是桃園必敗無疑！

鄭寶清直言，鄭⽂燦使盡全⼒動⽤各種政治資源來拉抬鄭運鵬的選情，等鄭運鵬選上後，鄭文燦好更上層樓參選總統或做⾏政院⻑，甚⾄很可能因此擠掉或封殺掉賴清德參選總統的機會，包括黨內初選可能被沒收，怎能說桃園市⻑選舉結果不會牽動到總統⼤選呢？

鄭寶清更強調，鄭運鵬參選後，⺠進黨副祕書⻑林⾶帆等幹部與新潮流系政治幕僚及各路網軍側翼⼤量集結到鄭運鵬總部，打擊政敵與異⼰，難道沒有⽐國⺠黨更加惡劣卑鄙嗎？還有臉講的好像⾃⼰多清⾼、多無辜，好像⺠進黨就⽐朱⽴倫不那麼⾮打贏桃園不可，虛偽矯情到如此地步？難道就不覺得臉紅羞愧嗎？