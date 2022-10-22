民進黨台中市長候選人蔡其昌競選總部成立，現場湧入近萬名支持群眾。(林欣儀攝)

選舉倒數35天，民進黨台中市長候選人蔡其昌22日舉辦競選總部成立活動，現場湧入近萬名支持者，場面熱鬧。包括蔡英文總統、副總統賴清德及蔡其昌競選主任委員蘇嘉全及民進黨籍立委將輪番上台助講，喊話民眾「支持蔡其昌」，盼力拚團結、贏回中台灣。

蔡其昌的競選總部原是廢棄舊餐廳，經全新打造，成為競總，約2個月前開箱，今天下午舉辦成立大會，現場規畫親子園遊會等活動，蔡英文預計3點左右抵達、授戰旗給蔡其昌，賴清德則將為蔡其昌披上彩帶，民進黨33名市議員候選人也將全員到齊，力求翻轉台中。