民進黨今天(28日)晚上力邀北北基桃4位市長候選人一起參加「社群之夜」，強力推薦支持民進黨的市長候選人。民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，辣台派一起創造了許多感動，也一起守護台灣的民主，推動台灣向前邁進。今晚他們邀請所有辣台派加入，和他們一起守護台灣。

蔡適應28日在臉書粉專貼文表示，從2019年開始，每一次的社群之夜，辣台派都是支持他們的關鍵力量。因為有大家站出來，他們才能克服一次次挑戰。辣台派一起創造了許多感動，也一起守護台灣的民主，推動台灣向前邁進。

蔡適應接著指出，今年年底的地方縣市長選舉，是台灣的關鍵一戰，同時也是18歲公民權的修憲複決投票日，台灣的民主要轉大人，現在就是需要辣台派站出來的關鍵時刻。今天，我們要邀請所有辣台派加入，和我們一起守護台灣。

蔡適應表示，今晚除了最有力的台灣隊友，還有陣容堅強的講賓以及精采的跨世代共演，各位辣台派，把時間留給他，2022年唯一一場社群之夜，你一定不能錯過！