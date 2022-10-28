國民黨桃園市長候選人張善政競選團隊發言人凌濤在臉書發文，指民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的「中国台湾」事件，顯示民進黨過去幾年來的「抗中保台」根本不是信仰，只是誅滅異己的藉口。若民進黨以後打出「抗中牌」，只要回他「鄭運鵬 （或 中国鹏）。」

鄭運鵬遭凌濤爆料，過去在大陸申請文件時，國籍寫上中國，居住地點也寫著中國台灣。凌濤指出，鄭運鵬的「中国台湾」事件，完全顯示出民進黨過去幾年來，所謂的抗中保台，根本不是心中信仰，而只是誅滅異己的藉口。

凌濤又說，不要說桃園市長選舉，鄭運鵬對今年整體台灣選舉來說，10月27日都是個分水嶺，民眾將會看破民進黨的無恥！抗中保台的嘴炮不再是騙票的萬靈丹。因為從今往後民進黨若打出「抗中牌」，只要回他三個字就可以了：「鄭運鵬 （或 中国鹏）。」

凌濤又說，如果鄭運鵬不吹噓自己抗中保台，嘲諷別人賣台；林飛帆不出來製造共碟就在你身邊的恐慌。其實鄭運鵬赴對岸投資，進而被揭露使用「中國台灣」申請專利、引用華為技術，這些都不是問題。一切都是鄭運鵬咎由自取。

凌濤痛批，民進黨的政客內心知道，很多東西是不得不然。但為了他們的選舉，只要別人做，就是親中賣台。這次，鄭運鵬把自己玩壞了，過去所造的口業，到了選舉終要有承擔。

凌濤也說，鄭運鵬也同時把陳時中、林佳龍最後要翻轉的最後一招給堵死了。鄭運鵬用中國台灣籍大賺人民幣，把民進黨自以為的勝選方程式，一次拆下來。如果說林智堅影響了桃竹等五都選情。鄭運鵬則是把賭爛民進黨雙標「抗中牌騙選票」，全都給激出來。

「台灣人沒有那麼好騙！」凌濤說，綠營的政治人物如果覺得抹紅牌可以繼續打，那就請便。但他相信，台灣人沒有那麼好騙。