選戰進入倒數，新北市長侯友宜今連跑12場活動，今晚間前往樹林、三峽聯合競選總部造勢活動，與藍營市議員候選人合體。他表示，捷運樹林萬大線、三鶯線分別將在2028年、明年完工，帶動地方發展，他能為國家做事是福氣，盼年底能與所有議員、里長全壘打當選，也喊話民眾「催票、拉票、投票」。

土樹三鶯市議員候選人呂家愷、江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌及平地原住民議員候選人吳國譽今與侯友宜分別前往樹林、三峽造勢，儘管雨勢不停，現場仍湧入近千名支持者，許多熱情民眾高喊凍蒜，侯友宜也手比「2」喊話「我為2（『我為你』台語諧音），好好做代誌」。

侯友宜說，他做事實實在在就像市議員洪佳君、新北市國民黨部主委黃志雄當年用體育為國爭光的精神一樣，團結這塊土地的所有人，讓大家生活更好，未來樹林最重要的捷運樹林萬大線將在2028年通車，將吸引更多產業進駐，樹林鐵路地下化後，也能有更多發展。

另外，捷運三鶯線也將在2023年底完工，屆時三峽、樹林都會有更多開發，三峽有觀光休閒產業，未來新北各區也會跟著三峽一起進步，因此希望民眾給予支持，站出來投票。

侯友宜也強調，他與大家沒有不同，都是在地台灣人，無論台澎金馬，國家都叫中華民國，希望大家一起捍衛國家，團結一致，愛國不分黨派，只有大家願意犧牲奉獻，國家才能變得更好。