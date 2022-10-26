新北市長選舉辯論將在11月14日登場，新北市長侯友宜今表示，會把市政建設過程透過政見辯論讓民眾看得到，未來新北市是快樂、健康、有希望的城市，他會把2030新願景清楚跟市民好好報告，與其說辯論，不如說如何帶給城市什麼未來，說清楚，讓民眾能夠了解。
民進黨新北市長候選人林佳龍今與民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵合體，未來侯會不會再和宜蘭縣長林姿妙合體，侯友宜說，相信大家都可以團結在一起，只要有好的政策、實實在在做事，我們能夠拚出好成績，團結並肩作戰。
林佳龍說國民黨支持九二共識，侯未表態也代表支持，侯友宜指出，他在工作職場40幾年永遠不忘初心，就是保衛中華民國，愛台灣這塊土地的人民，國人的生命、財產、安全，永遠是他不改變的初衷。
侯友宜說，這個態度他一開始就用行動展現，不管他當刑警在槍林彈雨的歲月，或是在任何工作崗位，一定守護台灣這塊土地所有人民，是他最重要責任。
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