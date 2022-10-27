新北市各大工商團體昨晚成立挺新北市長侯友宜後援會，新北市工業會理事長彭建銘表示，侯市長不為個人，為新北市民付出很多，大家必須給予支持，讓他繼續好好為市民打拚。侯友宜出席表示，有責任為下一代創造更好的環境，會繼續努力為這塊土地付出。

新北工商挺友宜後援會由新北市工業會、新北市商業會、中華民國工商建研會及各區工商協進會、同業公會等69工商團體所共同成立，昨超過900名協會代表到場力挺，並由中華民國工商建研會理事長林麥升先代表贈送象徵「包中」的包子跟粽子，侯友宜也授予戰旗及頒贈聘書給後援會各幹部。

侯友宜表示，這幾年工商界都很辛苦，除面對嚴峻的疫情，還有美中貿易戰等來自全世界的大環境挑戰，因此提醒必須團結自己。而自己出身基層公職，更懂得不分黨派、只為這塊土地服務的重要性，所以都以好好做事為原則，為市民來服務。

侯友宜說，永續才是最重要的方向，自己已規畫了2030新願景，要串連北北基桃，乃至宜蘭、新竹縣市，讓整個北台灣共好。其中將以三重、新莊、板橋為北、中、南三大軸心，由捷運串聯，至2030年新北的捷運路網密度超過首爾、東京。

侯友宜進一步指出，對於產業，除活化土地資源，吸引更多產業進駐外，也會推動工業區立體化，由企業來回饋公益空間，未來能夠有更多公共托育、休憩等公共設施，全面完善安居樂業的願景。

「將加倍努力奉還給我們的土地」侯友宜強調，新北市在未來幾年可以大有很大的改變，帶領城市的未來絕對不是謾罵鬥爭，而是「健康、快樂、有希望」，有大家的支持，自己將帶領新北更勇敢往前走。