金鐘獎戲劇類頒獎典禮的紅毯星光，在大雨中登場，今年女星似乎特別偏愛高彩度的禮服，另今年款式陽剛中性、氣場超強的禮服也不乏所愛，其中林心如和蔡淑臻的水藍色禮服，猶如為雨中的紅毯帶來了藍天，十分討喜，陳庭妮黑色禮服前胸以交錯線條繫綁，頗有未來軍裝風的氣勢。

林心如以Oscar De La Renta藍色禮服搭配CINDY CHAO珠寶，羽毛耳環、蝴蝶結戒指都有隱喻與巧思。（陳俊吉攝）

以《華燈初上》問鼎視后呼聲頗高的林心如，身穿Oscar De La Renta藍色禮服，蝴蝶結披肩的設計優雅大方，搭配CINDY CHAO藝術珠寶，蝴蝶結戒指呼應她的禮服特色，羽毛耳環則象徵了展翅高飛，足見林心如造型團隊的精心設計與巧思。

蔡淑臻穿林薇linwei為她量身訂製的湖水藍長禮服，搭配寶格麗珠寶，如大雨中的一抹藍天。（陳俊吉攝）

蔡淑臻以《我是自願讓他殺了我》入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎，穿林薇linwei為她量身訂製的湖水藍長禮服，前方型低胸立體剪裁設計，高聳的立體墊肩更能展現天后氣場，搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶，Serpenti Spiga蛇形珠寶纏繞手腕，別具氣勢。

楊謹華以黑色禮服搭配寶詩龍珠寶，更能襯托珠寶之美。（陳俊吉攝）

楊謹華穿黑色緊身曳地禮服搭配寶詩龍（Boucheron）珠寶，神秘高雅的黑色禮服頗能呼應她在《華燈初上》的角色，也更能凸顯身上的珠寶，是不會出錯的選擇。

陳庭妮穿Celine Couture黑色亮片高級訂製服，帶有未來軍裝風的氣場。（陳俊吉攝）

陳庭妮身穿Celine Couture黑色亮片高級訂製服，前胸以交錯線條繫綁，讓人聯想起電影《第五元素》中蜜拉喬娃維琪充滿未來感的軍裝風造型，柔中帶剛。