「第57屆電視金鐘獎」戲劇類獎頒典禮於昨（22）日晚間登場，其中《華燈初上》在典禮前的呼聲相當高，實際上入圍的11獎項全摃龜。對此，林心如難掩失落，坦言「是我們不夠好嗎？」，好在林心如老公霍建華暖心給她4字鼓勵，她只好感「很累欸」。

本屆金鐘獎戲劇類獎頒競爭相當激烈，甚至還有同劇演員一同廝殺的情況，如楊謹華與林心如都是熱門劇《華燈初上》的女演員，兩人共同角逐「最佳女主角」。不過結果出爐後，楊謹華在視后之戰只差1票敗給《四樓的天堂》謝盈萱，楊謹華與林心如鍛羽而歸，先前入圍11項的《華燈初上》也全槓龜。對此，林心如表示：「無所謂啦，金盃銀盃不如觀眾的口碑，拍戲不是為了獎項，有得的話對我們是很大鼓勵，」

不過入圍11項，連一個獎項都沒拿，劇組、演員等其實都很失落，林心如也坦言：「是有一點驚訝，憑良心講一個都沒有，是我們不夠好嗎？完全摃龜是第一次遇到，有一點失落，讓所有工作人員滿懷希望，有一點失望來慶功」，不過林心如也說，有收到老公霍建華暖心「再接再厲」簡訊，附上1顆愛心符號，她笑回：「我還要接到哪裡去，我很累欸！一個愛心這樣」。