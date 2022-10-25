藝人楊謹華金鐘以一票之差與視后擦身而過，昨（25日）出席Rimowa台中大遠百開幕活動時表示，自己當周就以平常心看待，但慶功宴時老公一個溫暖的擁抱勝過千言萬語；另一旁的胡宇威被問到怎麼安慰同樣與獎座擦身而過的陳庭妮時，他表示適時的給予溫暖，就是兩人的最大默契。

楊謹華胡宇威兩人已是多年的Rimowa愛用者，而兩人也分別用不同的方式見証了Rimowa帶來的行李箱奇蹟；楊謹華說自己是個安全感偏不足的人，出門旅行習慣當哆啦A夢，連吹風機、床墊她都會帶出門。「所以老公每次看我收行李總是一直笑」，還說自己東西塞成這樣，Rimowa從沒讓她失望。胡宇威恰恰相反，他說自己個性偏迷糊，常常是忘帶東西就索性當地再買，「我永遠都是空箱子出去，然後全滿回來。」也提到在歐洲不管路多爛，鞋子都會穿破，但Rimowa硬是沒事，也讓他由衷佩服。

Rimowa於台中大遠百開設全新專門店，以獨特的旅行奢華氛圍打造店裝，並引進店舖獨賣的普羅旺斯黃中型手提包，同時也擺上了預計於11月1日正式開賣的玫瑰水晶粉Original Quartz行李箱，共Trunk Plus、Check-in M和Cabin三種不同大小的行李箱設計，全台僅限量10顆，未上市就受到買家的高度關注，也成為國門解封後民眾最想採買的夢幻逸品之一。

藝人楊謹華和胡宇威共同出席Rimowa台中大遠百專賣店開幕活動。（黃唯淯攝）

Rimowa也推出IPhone 14 Pro保護殼，以經典的溝紋設計搭配轉印膜技術，帶來炫麗無比的視覺效果。手機保護殼3600元。（Rimowa提供）