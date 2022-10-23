台中市議員無黨籍候選人蔡怡萱23日成立競選總部，市長盧秀燕站台強調支持年輕女性參政。（盧秀燕競選總部提供）

台中市議員無黨籍候選人蔡怡萱23日成立競選總部，現場湧入大批支持者。（盧秀燕競選總部提供）

九合一選舉進入倒數，台中市議員無黨籍候選人蔡怡萱23日成立競選總部，台中市長盧秀燕一早受邀站台，現場雖下起毛毛雨但人氣仍不減。盧秀燕細數豐原建設，包括豐原轉運中心、豐原兒童暨國民運動中心等，強調她支持年輕女性參政，兩人會是合作好夥伴，現場凍蒜聲不絕而耳。

市長盧秀燕因平日市政繁忙，她把握假日時間勤跑輔選行程，親自向市民請託，今早受邀參與無黨籍台中市議員候選人蔡怡萱競選總部誓師大會，包括台中市議員王朝坤、豐原區農會總幹事蔡森揚及多位在地里長都到場支持。

盧秀燕表示，怡萱是年輕、女性參選應該受到鼓勵，因此到現場為她加油打氣，台中市議會一共有65席議員，這次國民黨提名34席議員候選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員的當選空間，在市政議題上，彼此能跨越黨派合作，讓優秀人才為市民服務。

盧秀燕表示，建設豐原不能只是計畫書寫一寫，豐原轉運中心地方期待多年，她一上任就調整計畫、編列預算、開工動土，現在已經完工啟用。不只豐原轉運中心，已開工的豐原兒童暨國民運動中心，也是豐原的重大建設，這項建設分年編列預算，期待明年怡萱進到市議會幫忙審預算，爭取地方建設。

次外，盧秀燕提到，豐原鐵路高架多年，地下道沒有填平，造成豐原交通問題，她上任後著手編列預算把地下道填平、陸橋拆除，這是民眾的需求，他們徹底執行。議員能夠整合民意反映給市府，市府施政才會更貼近在地民眾需求，怡萱是豐原在地女兒，熟悉大家的需求，能為豐原發聲，怡萱若當選，兩人會是合作的好夥伴，一起為鄉親服務。