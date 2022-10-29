大巨蛋預定在明年2月正式完工，台北市前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨(28日)在臉書談到，能走到今天，要感謝市府團隊對於公共安全的堅持，這八年來將一棟因為不按圖施工的建築停工，也經法院認可，變更設計復工，這飽受公安疑慮爭議的建築，將成為一顆符合國際標準，安全無虞的棒球場館。
黃珊珊談到，這一年來終結了不平等條約，確立分潤機制，將大巨蛋應得的回饋還給全體市民，我們始終堅持公平正義，我們要告訴全體市民，正正當當也能做生意，我們要告訴全體市民，台北不會再出現黑金政治、官商勾結的黑暗。而只有重視正直誠信的團隊，才能打造一個廉能政府。
不只如此，黃珊珊喊話，投票不只是選人，同時是選擇團隊，只要閉上眼睛，想像一下小內閣的成員，就能預見未來的台北，「另外兩位候選人我不能保證，但站在我身邊的，保證不會是五府千歲，不會是裙帶酬庸」。
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