嘉義縣長候選人王育敏到台中向市長盧秀燕請益市政，並參訪不老棒球隊。（張亦惠攝）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏29日北上台中向台中市長盧秀燕請益市政並參訪不老棒球隊，盧秀燕細數自己在老人福利方面的政績，包括恢復65歲以上老人健保、推廣全民運動等。王育敏表示，台中是「幸福城市」也讓人看到嘉義縣的匱乏之處，未來若當選會以台中的成功經驗為目標努力。

盧秀燕說，台中在對「資深公民」照顧包括醫療、運動等不遺餘力，包括上任後恢復65歲以上老人健保補助；A、B、C長照站點1500多處全國最多；長青班數量上千班全國數一數二且第一期課程免費；老人復健綜合醫院正在興建中，今天將相關經驗跟王委員交流。

王育敏表示，台中市在盧秀燕的治理下已經是全台的典範，特地來向盧市長請益老人福利部分，台中是名符其實的幸福城市，也讓她看到嘉義縣的匱乏，希望藉由觀摩來強化嘉義縣做得不好的地方。

王育敏指出，現在嘉義縣的長輩除中低收入戶外還要自付健保費；全縣連1座國民運動中心都沒有，未來若選上會朝台中的方向努力，除補助65歲老人健保費，也會努力爭取興建國民運動中心。