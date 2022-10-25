熱戀中！游淑慧「眉開眼笑」羞認與三立高層相戀 曝前長官郝龍斌早知道

國民黨台北市議員游淑慧25日被爆出和三立新聞網副總經理劉世澤陷入熱戀，她今害羞認愛，稱兩人是經朋友牽線，自今年4、5月展開交往，雖兩人政治立場相異但公私分明，下班後鮮少聊到工作，她也坦言，女性政治人物的戀情被放大檢視，確實感到有點害羞、尷尬及壓力。

游淑慧和劉世澤被媒體捕捉到在街上甜蜜互動。她稍早戴著口罩現身受訪，笑說2人是在單身情況下經朋友介紹認識，約莫4、5月開始交往，但女性政治人物被放大檢視，多少覺得有點害羞、尷尬，也坦言感到壓力。

游淑慧說，她認為私人感情無須發新聞稿或臉書公開，身為女生都會呵護自己私生活和感情，自己也是昨天晚上才知道被拍，雖然訝異被報導出來，但沒有特別避諱，只是覺得此事沒有報導價值。

由於游淑慧被稱作藍營女戰將，卻與政治立場偏綠的媒體副總相戀，被讚為「愛情超越政治」，她表示，選舉將至，大家都有各自的生活和工作要忙，兩人下班後很少聊到工作和政治，公私分明，反倒是一起追劇比較多，不太會談到嚴肅話題。

此外，因游淑慧曾擔任前台北市長郝龍斌秘書，兩人關係親密，外界關心郝龍斌是否知情，她表示，郝龍斌如同自己的父親，很關心她的感情生活，還為催婚開出30萬紅包「懸賞令」，只是一直無法達成這個目標，而此段戀情郝龍斌已事先得知，至於是否能拚30萬紅包，她則說，現在都在忙選舉，沒想這麼多。