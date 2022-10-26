民進黨台北市長候選人陳時中再打「抗中保台」牌，稱自己有抗中保台的DNA，引發討論。對此，國民黨台北市議員游淑慧質疑，陳時中做過什麼抗中保台的事？「最好不要再打此議題，再繼續只會淪為笑柄」。

游淑慧今（26）日在臉書指出，民進黨過去通常是在選情告急時才會打出抗中保台這支救命針，但陳時中現在提前拋出此議題，代表他知道自己過去打出的人設、市政牌沒有用了，只求能靠抗中保台來鞏固深綠基本盤，選情別崩盤就好。

游淑慧提及國民黨台北市長參選人蔣萬安的曾祖父、前總統蔣中正打過國共內戰，祖父、前總統蔣經國也經歷過823砲戰，蔣家才是有「抗中保台」的DNA。游淑慧質疑陳時中68歲了，做過什麼抗中保台的事？ 未來兩岸如果真的出現狀況，也不會是陳時中上戰場，「陳最好不要再打此議題，再繼續只會淪為笑柄」。

對於陳時中說自己有抗中保台的DNA，游淑慧也諷刺表示，資深媒體人周玉蔻要不要也呼籲陳時中，交出DNA驗一驗。