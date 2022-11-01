台北市長選戰三腳督形成拉鋸戰，根據TVBS最新民調，國民黨候選人蔣萬安以37％保持領先，民進黨陳時中則以27％超車無黨籍黃珊珊的21％。媒體人謝寒冰今(1日)在《國民大會》節目中指出，台北市長柯文哲近日關於關水門及「台北換新竹」等奇怪發言失分，拖累到黃珊珊選情，甚至30~39歲選民也不再領先。而陳時中鞏固基本盤收效，讓綠營人歸隊，蔣萬安要警惕他在本命區中山大同輸給陳時中，要注意議題操作。

謝寒冰表示，過去幾天綠營固基本盤顯然收到效果，可以看到綠營人慢慢都歸隊了。與此同時黃珊珊的支持度弱化，特別是她在20~29歲這一塊，現在只剩下這一塊領先，以前20~39歲全部都是她領先，現在30~39歲掉下來了，而且一下掉非常多。

「表示年輕人已經開始轉向了，這對黃珊珊來講是一個危機。」謝寒冰說，黃珊珊最近有做什麼事情，造成這麼大幅度的偏移？不是黃珊珊的問題，而是柯文哲的問題，因為柯文哲最近講了很多奇奇怪怪的東西，都由他負責出來對嗆，TVBS也有做一個調查，柯文哲的支持度是他有史以來最低的。這會影響到黃珊珊的支持度，也就是黃珊珊有點被柯文哲拖累到。

謝寒冰指出，那蔣萬安的危機在什麼地方？他自己的本命區中山大同，現在竟然輸給陳時中，這是非常不可思議的一件事情。而在國民黨傳統佔有優勢的大安文山跟松山信義，他們兩個距離都拉近。表示蔣萬安這陣子在議題操作上，可能沒有完全顧及，加上陳時中某些地方固基本盤，真的有回歸，所以有起來了。當然目前還是差10個百分點，但真的很難說，只要中間再發生什麼事情，可能就整個大翻盤。

「對蔣萬安來說，真的要戒慎恐懼，要把過去沒有做到的一些東西趕快來補強。」謝寒冰強調，黃珊珊也要加油了，要回去想辦法叫她的師父不要再多講話，可能會對她比較好一點。