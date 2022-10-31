年底北市選情進入倒數階段。民進黨台北市長候選人陳時中多次打出「抗中」牌，並且喊話稱自己的民調絕不可能是第三。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，陳時中這些作為都是要鞏固住議員的盤，因為他此役若淪為第三，那麼綠營北市議員的盤也會跟著崩盤。

游淑慧昨（30）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，在選戰到了最後關頭時，沒有人希望變成第三名，因為第三就會被徹底拋棄，這就是為什麼陳時中一再喊話「自己不是第三」。但游提到，陳時中也不敢說自己支持度第一，可對於縣市首長候選人來說，民調不是第一就沒意義了。

游淑慧也指出，陳時中「越選越偏」，一開始企圖走中間路線，如拋出政見與對雙城論壇持偏向正面的態度，但到了他選情告急之時，又回頭去擁抱深綠的基本盤、提「抗中保台」，但這些都跟台北市的市政是沒有關係的。

而對於陳時中最近的「台北天空共機」說，游淑慧持和蔣萬安一樣的看法，認為這是總統蔡英文應該解決的問題，她直言，若蔡英文執政6年了，台北的天空還有共機，「那我們為什麼還要讓陳時中再繼續入主台北市呢？」

最後游淑慧也坦言，陳時中打這些策略的原因只有一個，那就是保住綠營北市議員的盤，因若陳時中在此次選舉徹底變成第三，「那民進黨市議員的盤也會崩盤」。