民進黨台北市長候選人陳時中今天首次前往外縣市輔選，與新竹市長候選人沈慧虹合體同台。針對國民黨主席朱立倫說蔣萬安在昨日的辯論會上像前美國總統甘迺迪，他說，蔣萬安講話是慷慨激昂，但卻是充滿仇恨的語言，「甘迺迪不是這樣」。

陳時中今天前往新竹參加民進黨新竹市長候選人沈慧虹醫師後援會相挺陳時中記者會，立法委員柯建銘、莊瑞雄，新竹市前市長林智堅、以及醫師後援會長吳國治也一同出席。不少熱情的民眾與陳時中合照，送上卡片、小禮物，陳時中與沈慧虹會後一同進行車隊掃街時，路上有許多民眾用力與陳時中揮手，線上觀看掃街直播的人數也將近1500人。

沈慧虹在致詞時提到，一年多前新竹市提出防疫新生活運動，當時的陳時中部長也來到新竹替地方打氣；沈慧虹提到當時面對疫情，新竹市的防疫站、疫苗站都進入社區，讓市民找得到用得到，都在市民周邊，更是中央、地方攜手合作，讓市民的健康得到守護。

她以11月1日正式營運的新竹市立馬偕兒童醫院為例表示，這也是陳時中在擔任衛福部長與地方共創的成果，一家醫院的設立非常複雜，如果沒有中央做後盾，沒有辦法在兩年內完成一家醫院的籌設、動工，為竹竹苗的孩子來服務，要大家給陳時中一個掌聲。

沈慧虹強調，未來中央、地方會繼續合作，不會讓大家找不到自己的市長，更不會辱罵公務人員，新竹好、台北好，就能讓國家更好。

陳時中致詞時呼籲大家，選舉除了選出可以為地方服務的父母官，更是要選出未來國家的希望；也希望與對台灣未來、過去充滿驕傲的市民們，共同來守護台灣。

陳時中會後受訪也提到，民進黨是一個團結的政黨，團結就有力量，一定會讓台灣變得更好。像他的競選口號就很清楚，希望每一個縣市長都把份內的事情做好，把事做好、台北更好，新竹更好，台灣就能共好。

台北、新竹選戰都是三角督的狀況，陳時中重申，市民不只是一張一張的票，市民更是一個一個溫暖的人，都是需要我們服務的人，因此要呼籲選民做自己靈魂的主人，就是以心目中最佳的人選投下一票。

有媒體問到，國民黨主席朱立倫說蔣萬安在昨日的辯論會上像甘迺迪，陳時中則回應，甘迺迪在講話的時候，是看著全體民眾，是看著美國的未來，他問美國人民「你要先問問你們替為國家做了什麼」。蔣萬安是慷慨激昂，但沒有看到他要跟市民互動的心，而是充滿仇恨的語言。

陳時中強調，甘迺迪不是這樣，甘迺迪跟尼克森一樣，都在講相關的政見，而蔣萬安是抱著恨，在講著他的一個市長夢。