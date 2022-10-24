第57屆電視金鐘獎在上周五、六落幕，有眼尖網友發現戲劇類典禮上的「已故藝人致敬」影片，沒有8月因直腸癌病逝的余苑綺，與她情同家人且擔任17年經紀人的閃亮亮，在臉書心痛發文，「這麼棒這麼成功的金鐘獎，怎麼會變成一位那麼勇敢敬業的藝人另一個遺憾呢？」

閃亮亮寫下近900字長文，表示連2日夜晚都是流著淚睡著，「我心中充滿嚴重的疑惑疑問，我真的不太明白金鐘獎主辦承辦單位是怎麼來認定緬懷已故電視人-藝人的定義」，他不捨表示：「余苑綺，綺綺是全方位的藝人、演員主持人及歌手，最早曾參與演過《東森戲劇-婆媳過招千百回》、《衛視中文台-迷情殺機》，更主持過《台灣開心秀》、《台灣腳逛大陸》擔任電視節目主持人及外景節目主持人，也是各大綜藝歌唱益智遊戲健康醫療…等棚內外景節目的藝人來賓，所以不好意思我真的不太明白，我們家那麼勇敢堅強樂觀孝順，且帶給社會大眾非常正能量善心又敬業已故藝人余苑綺，不也是台灣的電視人嗎？ 為什麼會沒有出現在今年第57屆電視金鐘獎的緬懷已故電視人的典禮影片當中⋯⋯」。

最後，他也引用典禮主持人曾寶儀當晚的發言，「再見，不是再也不見；你們依然是最閃耀的群星，有一顆天上最亮的星星叫《余苑綺ChiChi綺綺》，永遠愛祢」，同時他也向今年電視金鐘獎台前幕後的所有工作人員致上最大的掌聲鼓勵。

針對此失誤，典禮承辦單位三立電視在第一時間致歉，「余苑綺近年是個堅強的抗癌鬥士與偉大的媽媽，我們的確忽略了她對電視圈的付出，也很抱歉沒能在典禮上向她致敬。」