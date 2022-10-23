金鐘57戲劇節目頒獎典禮昨（22日）晚間在國父紀念館舉行，頒獎典禮主持人由女星曾寶儀擔任，開場就和網紅阿翰藉「九天玄女哏」翻拍入圍作品的經典片段，逗趣又精彩的表現嗨翻全場，獲得許多觀眾的誇讚，曾寶儀在今（23）日分享準備金鐘獎的心路歷程，獲得一票演藝圈好友的高度讚賞。

曾寶儀表示感謝主辦單位的信任，對她天馬行空的想法都照單全收，想拍特別的開場、想做一套紀念頒發造型設計獎的禮服都被同意，典禮前一天她突然想讓男星夏靖庭坐在台下，「因為在做完入圍影片的功課後，我真的很想向那些沒有機會入圍，但台灣戲劇沒有他們根本不可能大鳴大放的功臣們致敬」。

她認為要成就一個好的頒獎典禮，其實需要所有人的努力、頒獎人的妙語、得獎者真情流露的感謝與感動，還有觀眾的反應，這些都是頒獎典禮的重要環節，曾寶儀坦言：「我深深體會到：台灣戲劇值得一個好的頒獎典禮。一個所有參與其中的人都覺得被重視被榮耀，而且明白，我們共同在撰寫一頁歷史的頒獎典禮」。

曾寶儀透露上台時間不多，「每一段主持稿都是反覆再反覆地精修，我覺得大家都快被我搞瘋了。」且遺憾地是本來準備了對男主角入圍者的講稿，但因為超時忍痛放棄，不過她趁著廣告時間都一一去跟入圍者說了。她直呼：「我真的很喜歡頒獎典禮，那不只是見證奇蹟的晚上，做為主持的我，何其有幸能站在搖滾區看著一切的發生」，並期許台灣的戲劇能站上更高的維度。

超用心的準備讓許多演藝圈好友讚爆，小S直誇：「厲害喔」，陳大天留言：「典禮主持天花板」，入圍者演員于子育給出高評價：「太棒太精彩，只能用滿分形容」，林心如也不吝嗇誇：「妳很棒」。