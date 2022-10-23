洗衣服不是把衣物通通都丟進洗衣機就好，日本知名主播高木聖佳日前洗衣服時，洗衣機突然出現爆炸和警報聲，洗衣機面板全炸開，事後發現是她把防水的運動服丟進去洗，脫水時害洗衣機爆掉。

根據日媒《j-cast》報導，女主播高木聖佳日前在twitter上分享，最近一次洗衣服時，洗衣機突然出現爆炸和警報聲，嚇得趕緊去查看，洗衣機竟真的爆炸了，控制面板裂開、洗衣機位置也歪了，事後了解才知道是她把防水加工材質的運動服放進去洗，這類衣物在脫水時導致劇烈晃動、造成機器損壞。

該報導指出，家電大廠「夏普SHARP」的官方網站有明確標註，包括雨衣、桑拿服、風衣、滑雪裝、羽絨服、理髮圍巾、可洗式尿布、腳踏車或汽車的布套、睡袋、防水床單、防水圍裙等有防水功能的物品，其實都不能放洗衣機脫水，否則將導致洗衣機異常劇烈震動、位移，還有可能導致管線漏水。

對此，網友紛紛留言：「完全不曉得就這樣拿去洗了」、「後果滿嚴重的，但滿多人不曉得」、「防水類物品還是乖乖手工清洗吧」、「雖然沒爆炸，但脫水時的狀況都很不對勁」。