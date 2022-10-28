今日萬聖節活動，小朋友別出心裁裝扮「快篩試劑」，成為全場焦點。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

西洋萬聖節將至，28日有近百位幼兒園小朋友來到新竹市政府歡慶萬聖節，大喊「不給糖就搗蛋」，代理市長陳章賢也特別化身為電影《天外奇蹟》中「卡爾爺爺」，為小朋友們送上萬聖節限定版糖果。

今日有近百位小朋友來到市府歡慶萬聖節，除了裝扮吸血鬼、蜘蛛人、鋼鐵人等特色人物外，其中更有小朋友精心打扮為這幾年因疫情爆紅的「快篩試劑」，瞬間成為全場焦點，應景打卡點也吸引帶隊老師及民眾打卡。

陳章賢指出，今日萬聖節活動讓95歲的新竹州廳洋溢著熱鬧氣氛，盼透過營造各式節日活動，讓孩子們感受不同文化的節日氛圍。陳章賢也化身「卡爾爺爺」，發送市府特別準備限量版糖果，讓孩子們「不搗蛋」。

此外，市府也指出，本周六29日舊城漫步市集也以萬聖節為主題，在城隍廟前廣場及關帝廟前廣場熱鬧登場，陳章賢說，上周舊城漫步市集首場活動雖有陣陣微雨，但依舊澆不熄民眾熱情，廣受市民好評。

陳章賢也提到，本周舊城漫步市集，除了邀請共30間知名商家擺攤與精彩表演節目外，現場也安排主題活動，歡迎市民朋友及全國旅人到新竹城隍廟吃美食、漫遊舊城區，帶著全家大小一起來「搗蛋」，更別忘了到古蹟新竹州廳拍照留念。

市府產發處表示，為活絡舊城區，市府規劃一系列舊城漫步市集活動，將遊客人潮導引至舊城街區消費，推廣特色景點、增進地方經濟發展，自29日至11月12日的連續3個周六，在城隍廟前龍鯉廣場及關帝廟廣場皆有不同主題市集，歡迎民眾踴躍參加。