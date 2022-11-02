台北市長柯文哲積極推動TOD「大眾運輸導向發展」政策，TOD2.0放寬33場站擴大到93站可適用，OURs都市改革組織等相關團體今天上午在台北市政府大門口召開記者會，批評市府「容積大拍賣」，提出3點訴求，喊話惡法應立刻停止。都發局強調，並無棄守TOD政策之公益性與公共性。

OURs都市改革組織、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會、台灣女建築家學會、台灣現代建築學會、建築改革社今聯合召開記者會，抗議市府TOD政策。

OURs秘書長彭揚凱說明，市府今年5月公告修正TOD計畫案，捷運站33站擴大到93站可適用，這是最大的放水，捷運站周邊500公尺的地主都可以申請，容積回饋則變得更有彈性，雖有5個選項任選，開發商一定選擇第5種繳代金的方式，增額容積也很荒謬，只要出錢就可以買，市府做法無疑是容積大放送。

他強調，國外TOD都是有策略性的想法，市府卻完全無想法，柯市府之前對民眾、對議會的講法是，透過TOD可以取得社會住宅，試問市府如何透過TOD取得社宅，根本是詐騙，此政策根本是容積大拍賣，且是賤賣容積。

彭揚凱批評，現在連10年後才完成捷運站都已申請TOD，開發者透過TOD增加的容積，只會蓋更多的高價住宅、挖更多的停車位，這種TOD只會讓青年更加買不起、租不起，這就是柯P的「居住正義」嗎？

彭揚凱嘆，市府訂遊戲規則，開發商一定這樣玩，柯文哲已經不用指望，關鍵是一定要改掉規則，台北3位市長候選人，皆公開承諾都市開發利得「應」回饋社會住宅，呼籲候選人應信守承諾當選後檢討修正目前的TOD規定。

中華民國景觀學會執行長許晉誌以劍潭站TOD為例，直指捷運劍潭站以劍潭山為背景天際線，以「龍舟」造型站體曾入選全球最酷車站，一旁台北最美的中山北路綠廊帶等都是市民及國際的重要景觀印記，如今卻要推動TOD案，我們到底要歷史文化、生態脈絡的城市，還是在劍潭站旁邊做一個雷峰塔？難道風水寶地、無價的景觀資源可以被有價的容積替換，炮轟市府跟敗家子有什麼兩樣。

連署團體共同提出3點訴求，拒絕以開發之名實破壞之實的假TOD政策，看守政府應立刻停止重大爭議TOD開發案，未來市長公開承諾當選後將重新檢討修正「修訂台北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案」。

對此，都發局表示，TOD1.0 推出3年，因條件嚴苛，申請案掛0，因此推動TOD2.0放寬，讓容積獎勵更彈性，但目前僅有1件申請，獎勵容積與增額容積上限，視不同個案而定，但總量不得高於法定容積的2倍；增額容積也會由都市設計審議委員會審議把關，增額容積取得的價金將挹注住宅基金、都市更新基金，用來蓋社宅，並非容積大拍賣。

都發局強調，並無棄守TOD政策之公益性與公共性，TOD個案申請需提都審會把關，確保符合地區性、公共性與公益性。至於捷運劍潭站TOD案，法定容積率150％，非依TOD計畫申請容積獎勵或增額容積，考量周邊環境適當調整開發量體，實際開發容積率135％，都審會討論後，請申請單位捷運公司就量體、立面再評估與劍潭捷運站關係。