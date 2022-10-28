2022年10月31日為「萬聖節」，這個節日並不是起源於我國，近年來隨著中西文化的交流，萬聖節也逐漸成為我國小孩子和年輕一代喜愛的節日，也是年輕人開化裝舞會的日子。萬聖節到來之際，不少人會在家裡進行一些應節的裝飾，不過在裝扮的同時，也要注意一些風水上的禁忌。

一、南瓜開運

南瓜是萬聖節最為人所知的象徵物之一，萬聖節到來之際人們不妨把南瓜燈、南瓜裝飾品放在家中門口、客廳或餐桌的地方，增加氣氛之用，也能帶來好運氣。

二、燈飾開運

現代燈飾千百種，可以用燈線、燈帶、燈具、投射燈，創造南瓜、星星、月亮、貓頭鷹及可愛的卡通等造型，甚至一閃一閃亮晶晶，可以營造出繽紛、可愛、漂亮、溫馨、浪漫等氣氛，藉此提升家裡的氣場。

三、不擺陰邪裝飾物

如要在家中掛上萬聖節的應景裝飾物，應儘量以南瓜、星星、月亮、貓頭鷹、可愛設計的卡通、稻草人、魔術師或巫婆等比較適合，真實度太高的骷髏人、魔鬼等恐怖裝飾物，屬陰邪之器物，不適合用作家居裝飾，會有不良的靈動影響。若已經購買骷髏人或魔鬼等恐怖裝飾物或衣物，萬聖節一過要盡快丟棄或收藏在儲藏室，不可作日常擺設裝飾物。

四、裝修勿傷胎神

我國民間習俗相信，如家中有懷孕者，家中便會有胎神，胎神是寄居在孕婦家中的弱小靈魂，守護胎兒的健康，孕婦從懷孕到生產，胎神都會伴隨在旁。胎神每天會在家裡不同的地方停留，也就是所謂的「胎神方位」，基本上按照民間習俗，家有孕婦的情況是不宜在家中裝修或進行敲打的；若非得已，一定要裝修或施工，農民曆上有標示每日胎神的所在位置，在動工之初，避開該位置，以免把胎神傷害到，造成胎兒的缺陷。

（本文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授）