中共二十大在22日閉幕，這次中國共產黨在黨章的修改中，也將「堅決反對和遏制台獨」也寫入黨章；對此前總統馬英九表示不意外，強調中共喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪。

馬英九表示，這我們不意外，他們喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪，這也反映出兩岸關係在惡化中。

針對中共強調要完成祖國統一大業，馬英九則說「講了很多年，你覺得今天這樣講有特殊意義嗎？」。