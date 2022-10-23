中共二十大在22日閉幕，這次中國共產黨在黨章的修改中，也將「堅決反對和遏制台獨」也寫入黨章；對此前總統馬英九表示不意外，強調中共喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪。
馬英九表示，這我們不意外，他們喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪，這也反映出兩岸關係在惡化中。
針對中共強調要完成祖國統一大業，馬英九則說「講了很多年，你覺得今天這樣講有特殊意義嗎？」。
中共二十大在22日閉幕，這次中國共產黨在黨章的修改中，也將「堅決反對和遏制台獨」也寫入黨章；對此前總統馬英九表示不意外，強調中共喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪。
馬英九表示，這我們不意外，他們喊了很多年，這只是一個程序而已，不必大驚小怪，這也反映出兩岸關係在惡化中。
針對中共強調要完成祖國統一大業，馬英九則說「講了很多年，你覺得今天這樣講有特殊意義嗎？」。
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