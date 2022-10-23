陳其邁體育後援會今成立，由高市體育總會理事長許文宗擔任會長。（陳其邁競總提供／柯宗緯高雄傳真）

陳其邁體育後援會今成立，由高市體育總會理事長許文宗擔任會長。（陳其邁競總提供／柯宗緯高雄傳真）

民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，今（23）日行程滿檔，除參加議員競總成立外，陳其邁體育後援會今也成立，由高市體育總會理事長許文宗擔任會長。陳其邁強調，未來4年內，14座運動中心都可完工；今年體育預算也大幅提升，編列13.7％，且市府每年撥1億元預算投入運動發展基金。

陳其邁細數上任2年來政績指出，2年總共投入10億興建運動中心，迄今已啟用5座，期待未來4年裡面，14座運動中心都可以完工。至於運動預算方面，110年是9.8億，今年則編列13.7億，總共多了39％。選手補助，2年總共4.4億，明年預算將加倍成長。另特別成立運動發展基金，高市府每年都撥1億元預算。

針對選手培訓，陳其邁強調，包括全運、身心障礙運動會經營團教練的獎助金也都增加；培訓費用，110年是600萬，今年編列預算已達到750萬，全民運培訓費用增加到150萬，明年更會增加到1500萬。

陳其邁也期許，他就任市長之後，希望在未來4年裡面，全運成績能再拚到全國第1名，大家再努力，高市府一定會做大家最堅強後盾。另關於比賽交通方面經費，也不需要擔心，市府會給予補助。

許文宗認為，從各縣市在各項運動成績與得牌的多寡，就代表這個城市治理成效一個很重要的指標，高雄市在過去各項競賽都有很好的成績，更曾在民國104年全國運得到三連霸，最近1、2年有稍微退步，我們的檢討因素很多，「我碰到很多的市長，發現陳其邁市長是最挺、最支持體育團隊的市長」，因此希望往後4年再由陳其邁領導體育團隊再創佳績。