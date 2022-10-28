中油大林煉油廠第三重油脫硫工場27日深夜發生氣爆，高雄市長陳其邁第一時間急奔現場坐鎮，他震怒痛斥，中油非常不應該，已勒令第三重油加氫脫硫工全面停工檢查，並且重罰530萬元，直到安全無虞才准復工。

針對這起工安意外起因，陳其邁表示，大林廠第三重油脫硫工場在做歲修加壓氫氣，施工過程當中，有氫氣燃燒造成管線殘餘的油氣燃燒，所造成的結果，因為是氫氣，並沒有硫化氫的成分，但剩下管線當中一些油氣，在進行餘火燃燒完火才熄滅，按照救災SOP處理，現在沒有安全上疑慮。

陳其邁震怒說，針對這件事情，高市府勞工局、環保局分別依據相關規定給予重罰30萬及500萬元，同時要求第三重油加氫脫硫工廠全面停工檢查，等到安全無虞才准復工。

陳其邁呼籲，中油必須痛加檢討，不應該在公安有任何的閃失，否則大林蒲居民過去長期因為工安事件，居民非常恐慌，引起這種不必要的意外事件，中油非常不應該。

大林蒲里長也跟陳其邁咬耳朵，陳其邁解釋，中油是大林蒲的鄰居，但居民對於長期工安事件有疑慮，希望全面停工，確保安全再復工，高市府也跟居民立場一致。

至於大林蒲遷村進度，陳其邁強調，遷村的事正在進行，但因為現在進入選舉期間，選舉之後會立刻啟動遷村程序，「我想遷村是大林蒲居民共識，我們希望有更好條件、住到更好環境」，不然這邊周遭都是石化工廠空氣品質不佳，安全風險也高。