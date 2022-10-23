民進黨屏東縣長候選人周春米（右二）23日成立競選總部，歷任屏東縣長包括潘孟安（左至右）、蘇嘉全及曹啟鴻皆到場力挺。（林和生攝）

副總統賴清德(中)南下屏東為黨籍屏東縣長候選人周春米競總成立站台。(林和生攝)

民進黨屏東縣長候選人周春米競總成立，現場湧入超過3萬名支持者。(周春米團隊提供)

屏東縣長候選人周春米23日下午於屏東市成立競選總部，包括蔡英文總統、副總統賴清德、屏東縣歷任縣長蘇嘉全、曹啟鴻及潘孟安等綠營大咖都出席力挺，現場更湧進超過3萬5000名支持者，高喊屏東第一女縣長，期許讓屏東繼續向前，打造希望城市。

總部成立大會上，參選下屆公職的黨籍鄉鎮長、縣議員候選人都到場，一字排開展現屏東隊團結氣勢。

蔡英文致詞時提到，屏東是綠色執政品質保證最佳典範，近幾年屏東表現都是5星級，這是屏東縣長潘孟安跟周春米一起努力的，所以未來一定要讓周繼續接棒，延續屏東光榮。

賴清德也強調，他擔任行政院長時就跟周春米一起打拚，看到她陪著潘孟安努力爭取屏東榮總、高鐵、二快等建設，期許未來周能當上屏東第一女縣長，讓屏東表現好還要更好。

母親特地為她披掛彩帶，讓周春米感動地說，「能為屏東打拚是很榮耀的事！」她特別提到昨日獲得金鐘獎最佳戲劇的《斯卡羅》不僅寫出屏東155年前的故事，更是在屏東取景拍攝，再一次讓世界看到屏東之美，「我屏東，我驕傲」。

不過她話鋒一轉說，很遺憾國民黨候選人攻擊屏東像是極權國家，這不僅踐踏民主的機制，更是誣衊咱屏東鄉親的智慧，候選人不應該為了選舉唱衰屏東。

周春米表示，屏東33鄉鎮，她走透透，392個社區關懷據點，她也是跑最多，她已經準備好了，有信心絕對可以延續安居樂業，帶領屏東繼續向前，打造幸福屏東的希望城市。